Сенатор Маккейн: отказ от удара по Сирии будет катастрофой

"Если бы конгресс отклонил подобную резолюцию после того, как президент Соединенных Штатов уже выразил готовность действовать, последствия были бы катастрофическими", — сказал Маккейн журналистам после встречи с президентом в Белом доме.

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Об этом сообщает РИА Новости

Сам сенатор считает, что ограниченной военной операции в Сирии недостаточно для изменения ситуации. Он предлагает уничтожить военную инфраструктуру сирийских правительственных сил.

Как сообщал УНИАН, президент США Барак Обама в субботу направил законодателям формальный запрос на одобрение военной операции. Согласно проекту резолюции, задачей Пентагона будет лишить сирийский режим возможности использовать оружие массового уничтожения.

Необходимость военного удара обосновывается в проекте документа тем, что действия сирийских властей являются нарушением международных норм, в частности конвенции о запрещении химоружия и резолюции 1540 Совета Безопасности ООН. Вместе с тем, в документе подчеркивается, что урегулирование конфликта в Сирии может быть только политическим.

Обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщил о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окрестностях Дамаска, коалиция национальной оппозиции Сирии утверждает, что число жертв составляет около 1,3 тысячи человек. Сирийские власти отвергли обвинения. После этого на Западе открыто заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт.