Greenpeace устроил в Польше серию протестных акций

Вечером 9 ноября на строениях польских угольных электростанций в разных уголках страны появились лозунги: ”Изменения климата начинаются здесь!”, ”Таяние Арктики начинается здесь!”, ”Наводнения начинаются здесь!”. Таким образом активисты организации ”Гринпис” решили обратить внимание на фундаментальные проблемы защиты окружающей среды в канун стартующей в Варшаве 11 ноября Конференции ООН по изменению климата, передает ИТАР-ТАСС.

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Надписи высвечивались на зданиях на разных языках при помощи проектора, размещенного в автомобилях на расстоянии от электростанций. Приезжавшая на место полиция просила организаторов акции свернуть свою деятельность.

По мнению экологов из ”Гринпис”, изменение климата требует немедленных действий по сокращению выброса парниковых газов. Они уверены, что именно эти выбросы, появляющиеся в процессе производства энергии, становятся одной из главных причин увеличения средней температуры на планете.

Представители экологических организаций требуют, чтобы польское правительство заботилось не только об интересах энергетических концернов, а стремилось к тому, чтобы в будущем году Европейский Союз принял амбициозные планы на будущее, нацеленные на сокращение выброса парниковых газов и расширение использования возобновляемых источников энергии.

XIX климатический саммит ООН начинается на Национальном стадионе в Варшаве 11 ноября и продлится до 22 ноября. В польской столице гости со всего мира будут обсуждать новое климатическое соглашение, которое должно начать действовать после 2020 года. В центре внимания - последствия непредсказуемых климатических перемен, от которых более других страдают малые океанические государства и мегаполисы.