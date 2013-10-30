Судья трибунала ООН выступит с заявлением по делу Arctic Sunrise 4 ноября

Судья международного трибунала в Гамбурге, куда Нидерланды обратились в связи инцидентом вокруг судна Arctic Sunrise и его экипажа, обвиняемого в РФ в хулиганстве, выступит с заявлением в понедельник, 4 ноября.

Об этом говорится в обнародованном трибуналом заявлении, передает РИА «Новости».

Временный судья, выбранный Нидерландами для рассмотрения поданного заявления, выступит с коротким заявлением согласно регламенту трибунала, в то время как слушание по существу должно состояться 6 ноября.

Нидерланды потребовали принять обеспечительные меры, в частности, дать возможность судну Arctic Sunrise покинуть территориальные воды РФ, освободить его экипаж, приостановить административные и судебные разбирательства по делу вокруг судна в российских инстанциях.

Россия отказалась принимать участие в разбирательствах, поэтому ее представителей на прениях не будет. МИД РФ аргументировал позицию России тем, что она ратифицировала в 1997 году Конвенцию ООН по морскому праву, в соответствии с которой был учрежден трибунал, отказавшись принимать предусмотренные в этой конвенции процедуры урегулирования споров об осуществлении суверенных прав и юрисдикции, ведущие к обязательным для сторон решениям.

Активисты Greenpeace 18 сентября в Печорском море попытались подняться на нефтяную платформу "Приразломная" компании "Газпром нефть шельф", чтобы провести там акцию против нефтедобычи в Арктике. На следующий день на борт Arctic Sunrise, на котором приплыли экологи, высадились российские пограничники. Судно было отбуксировано в Мурманск, а 30 активистов, среди которых и украинец, были арестованы по обвинению в пиратстве. Позже дело переквалифицировали со статьи "пиратство" на статью "хулиганство".