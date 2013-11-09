На Мальдивах попытаются избрать президента в третий раз

Избирательные участки открылись сегодня в Мальдивской республике, жители которой в третий раз попробуют избрать президента страны, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Основным претендентом на пост президента Мальдив аналитики называют Мохаммеда Нашида, который победил на первых демократических выборах в стране в 2008 году, однако был вынужден уйти в отставку в феврале 2012 года на фоне массовых протестов. Также за президентское кресло поборются Ямин Абдула Гаюм - брат бывшего главы Мальдив, а также влиятельный на Мальдивах предприниматель Касим Ибрахим.

Если и сегодня ни один из кандидатов не заручится требуемыми для победы 50% голосов избирателей, уже завтра в стране пройдет второй тур выборов. Это объясняется тем, что, в соответствии с законодательством, президент Мальдив должен быть выбран не позднее 11 ноября, когда кончается срок полномочий действующего главы государства.

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Электоральная драма началась на Мальдивах 7 сентября, когда состоялся первый тур президентских выборов, по итогам которого лидировал Нашид, за которого отдали свои голоса 45,45% избирателей, общее число которых в стране составляет около 240 тысяч человек. Всего на Мальдивах проживают около 350 тысяч жителей, по большей части - мусульмане-сунниты. Второе место занял Ямин Абдула Гаюм, третье - Касим Ибрахим. Действующий глава государства Мохаммед Вахид получил всего 5,13%

В начале октября верховный суд Мальдив из-за жалоб на нарушения в ходе подсчета голосов аннулировал итоги первого тура и назначил повторные выборы на 19 октября. Однако за несколько часов до открытия избирательных участков Касим Ибрахим направил в ВС требование о переносе голосования из-за того, что не все кандидаты передали в ЦИК требуемые законодательством списки избирателей. Утром 19 октября первый этаж здания избиркома страны заняли отряды полиции, не позволив его сотрудникам начать проведение голосования.