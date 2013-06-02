На Киевщине все избирательные участки открылись без нарушений
В Киевской области в районах, где, в соответствии с решением Верховной Рады, проводятся выборы в местные органы самоуправления, все избирательные участки открылись своевременно.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.
Как отметили в КОГА, в Киевской области выборы проходят по избранию депутатов в областной совет в Обуховском, Вышгородском и Фастовском районах, в Броварах избирают депутатов в городской совет, в Василькове — городского голову.
Кроме того, как отметили в КОГА, еще в 5 населенных пунктах области проходят выборы в сельские и поселковые советы.
“Голосование на всех участках началось своевременно, и сейчас проходит в обычном режиме”, - отметили в пресс-службе Киевской облгосадминистрации.
Как сообщалось ранее, всего в столичном регионе на местных выборах работают 105 избирательных участков, в целом участие в выборах должны принять 68 тыс. чел.