На Киевщине все избирательные участки открылись без нарушений

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.

Как отметили в КОГА, в Киевской области выборы проходят по избранию депутатов в областной совет в Обуховском, Вышгородском и Фастовском районах, в Броварах избирают депутатов в городской совет, в Василькове — городского голову.

Кроме того, как отметили в КОГА, еще в 5 населенных пунктах области проходят выборы в сельские и поселковые советы.

“Голосование на всех участках началось своевременно, и сейчас проходит в обычном режиме”, - отметили в пресс-службе Киевской облгосадминистрации.

Как сообщалось ранее, всего в столичном регионе на местных выборах работают 105 избирательных участков, в целом участие в выборах должны принять 68 тыс. чел.