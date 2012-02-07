Украинцам не советуют лететь на Мальдивы

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинским гражданам воздержаться от посещения Мальдив в связи с неспокойной ситуацией в этой стране, которая возникла в результате объявленной сегодня отставки президента Мальдивской Республики Мохамеда НАШИДА.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики МИД Украины со ссылкой на руководителя пресс-службы МИД Александра ДИКУСАРОВА.

"По информации Посольства Украины в Индии (по совместительству в Мальдивской Республике), после объявления президентом о своей отставке, ситуация в Мальдивской Республике резко ухудшилась, возникли столкновения между военными и полицейскими, в результате которых, по меньшей мере, три человека получили ранения разной степени тяжести", - сказал А.ДИКУСАРОВ.

Он также сообщил, что массовые демонстрации проходят в столице страны – городе Мале, но не распространяются на острова – места отдыха туристов.

"По состоянию на 18 часов по киевскому времени 7 февраля, в Посольство Украины не поступала информация относительно пострадавших на территории Мальдивской Республики граждан Украины. В связи с нестабильной ситуацией на Мальдивах МИД Украины рекомендует гражданам Украины, при возможности, перенести сроки посещения этой страны и внимательно следить за официальной информацией МИД и мировых средств массовой информации относительно внутриполитической ситуации", - отметил руководитель пресс-службы МИД.

Кроме того, по словам А.ДИКУСАРОВА, гражданам Украины, которые сейчас находятся на Мальдивах, рекомендуется воздержаться от посещения столицы страны и поддерживать контакт с Посольством Украины в Индии (тел.: 00-911126146041, факс: 00-911126146043).

"Посольство Украины в Индии продолжает внимательно отслеживать ситуацию на территории Мальдивской Республики", - подчеркнул А.ДИКУСАРОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 февраля, президент Мальдив Мохамед НАШИД, выступая в эфире телевидения, объявил о своей отставке.

"В сложившейся ситуации моя отставка будет для страны самым лучшим решением. Я не хочу руководить страной "железной рукой". Я ухожу в отставку", - цитировало М.НАШИДА РИА "Новости".

Агентство Синьхуа сообщало со ссылкой на представителя оппозиционной мальдивской партии DQP, что в ближайшее время в стране состоится встреча представителей оппозиционных партий, на которой будет обсуждаться вопрос о выборах нового президента.

Сотни полицейских в столице островного государства в Аравийском море, городе Мале, начали акцию протеста после того, как власть приказала им снять окружение, разделяющее противоборствующие группы оппозиционеров и сторонников правительства. Полиция признала этот приказ незаконным и начала скандировать лозунги с призывом отставки президента М.НАШИДА. После этого в Мале произошли столкновения между сотрудниками МВД и военнослужащими армии Мальдив, которые сохранили верность правительству.

Как сообщали западные СМИ со ссылкой на свидетельства очевидцев, во вторник мятежные сотрудники МВД взяли штурмом проправительственную телевещательную корпорацию MNBC, которая сейчас транслирует передачи оппозиционных телеканалов, которые призывают народ свергнуть президента.

Акции протеста не прекращаются на Мальдивах с прошлого месяца после того, как президент приказал арестовать главу Уголовного суда страны, которого он обвинил в исполнении распоряжений экс-президента Момуна Абдула ГАЮМА.