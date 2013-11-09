Жертвами сильнейшего тайфуна на Филиппинах стали около 100 человек

Вооруженные силы Филиппин подтвердили в субботу гибель от мощного тайфуна "Йоланда" (по международной классификации "Хайянь") примерно 100 человек в городе Таклобан в провинции Лейте, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальное информагентство ПНА.

Связь в зоне бедствия не восстановлена до сих пор, и общее число жертв бури по-прежнему не поддается даже приблизительной оценке: в последней официальной сводке до сих пор подтверждена смерть лишь четырех человек.

"По сообщениям наших подразделений, действующих в Таклобане, большое число неопознанных тел лежит по обочинам дорог. Мы направляем им запрошенные сто мешков для тел", - заявил ПНА официальный представитель командования вооруженных сил в центральном филиппинском регионе Джим Арис Алагао.

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"Терминал, башня, все оборудование - все уничтожено", - заявил о состоянии расположенного на берегу аэропорта Таклобана заместитель гендиректора управления гражданской авиации Филиппин Джон Эндрюс. По его мнению, большинство смертей там было вызвано обрушившимися вместе с тайфуном на побережье Лейте шестиметровыми волнами.

В зону бедствия переброшено 15 тысяч военнослужащих, которые доставляют туда оборудование для связи, заявил представитель вооруженных сил Рамон Сагала.

По данным филиппинских метеорологов, сейчас "глаз"тайфуна, который несколько ослаб и теперь несет ветер со скоростью 175 километров в час (с порывами до 210 километров в час), находится в 615 километрах западнее города Сан-Хосе в провинции Западный Миндоро. Он движется на северо-запад со скоростью 35 километров в час. Ожидается, что "Йоланда"в субботу днем покинет зону ответственности метеослужб Филиппин и продолжит движение в сторону Вьетнама, вновь усилившись над Южно-Китайским морем.