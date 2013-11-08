На Филиппины обрушился мощный тайфун

Тайфун, которому присвоена высшая категория по шкале ураганов Саффира — Симпсона, обрушился на острова Самар и Лейте, расположенные в центральной части Филиппинского архипелага. Скорость ветра в нем, по разным оценкам, составляет от 76 до 105 метров в секунду. Высота волн, поднятых ураганом, достигает 4-5 метров.

Как сообщает Agence France-Presse, из опасной зоны эвакуировано более 125 тысяч человек. По данным Reuters, в убежищах находятся в общей сложности около миллиона человек. Данных о количестве пострадавших от стихии пока нет, сообщает Lenta.ru.

Читайте также: Жертвами тайфуна в Японии стали 16 человек, более 40 пропали без вести

В ожидании тайфуна в центральных провинциях Филиппин были закрыты школы, офисы и магазины. Отменено около 200 авиарейсов, приостановлено паромное и автобусное сообщение. Армия и службы спасения приведены в состояние готовности.

Сообщается также о приготовлениях к шторму в столице Филиппин Маниле. Хотя город не лежит на пути тайфуна, в его районе ожидается ветер свыше 25 метров в секунду и сильные дожди, пишет Associated Press.

По прогнозам метеорологов, «Хаян» покинет территорию Филиппин в субботу, 9 ноября, выйдет в Южно-Китайское море и направится по направлению к Вьетнаму и Лаосу.

«Хаян» стал самым сильным тайфуном в 2013 год, обогнав тайфун «Усаги», который обрушился на север Филиппин и на юго-восток Китая в сентябре. Скорость ветра в «Усаги» достигала 66 метров в секунду

В среднем за год на Филиппины обрушивается около 20 тайфунов, многие из которых вызывают сильные разрушения и приводят к гибели людей. В декабре 2012 года жертвами урагана «Бофа» стали более тысячи человек.