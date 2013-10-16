Жертвами тайфуна в Японии стали 16 человек, более 40 пропали без вести

На японском острове Идзу-осима жертвами тайфуна "Випа" стали 16 человек, более 40 числятся пропавшими без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK.

По-прежнему не удается установить связь с 45 жителями города Осима-мати. Из-за паводка и оползня в городе полностью разрушены более 300 домов.

На острове минувшей ночью за час выпало 122 миллиметра осадков - рекордное количество за все время ведения подобной статистики. За сутки здесь выпало около 800 миллиметров осадков, что вдвое превышает месячную норму для октября. Тайфун принес с собой шквалистый ветер, скорость которого при порывах превышала 40 метров в секунду.

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Тайфун "Випа" прошел с юга на северо-восток вдоль тихоокеанского побережья Японии. В настоящее время тайфун сменился зоной низкого давления. Однако сообщения об ущербе и пострадавших продолжают поступать из разных районов страны.

Как ожидается, сегодня к вечеру тайфун достигнет северо-восточных и северных районов страны. Метеорологи предупреждают об опасности оползней и затоплений и призывают не покидать дома без острой необходимости.