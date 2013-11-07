В Торонто растет недовольство мэром-наркоманом

Один из ближайших помощников Форда в среду объявил, что уходит в отставку. Его соратники в городском совете заявляют, что потеряли уверенность в градоначальнике, сообщает Русская служба ВВС.

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Утром в среду более 200 человек собрались возле главного входа в здание мэрии, требуя отставки Форда, и ему пришлось заходить в здание через боковой вход.

Между тем, власти города не могут законно сместить Форда с должности, если ему не предъявлены обвинения в преступлении.

Накануне Форд признался, что курил крэк в состоянии алкогольного опьянения. При этом он добавил, что ни алкоголиком, ни наркозависимым не является и что не намерен оставлять свой пост.