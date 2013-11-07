Бразилия до сих пор ждет от Вашингтона извинений за шпионаж

"Если говорить о США, то эту проблему можно решить только одним способом. Попросить прощения за то, что произошло, и заявить, что этого больше никогда не произойдет", — заявила Руссефф в интервью медиа-группе RBS, отметив, что извинений до сих пор никто не принес, передает РИА Новости.

Комментируя сообщения о том, что бразильское Агентство разведки ABIN следило за дипломатами ряда стран, в том числе России, Ирана, Ирака и Франции, президент страны заявила, что бразильские спецслужбы действовали в соответствии с законодательством страны, а приведенные в прессе факты являются "контрразведывательными операциями" по наблюдению за представителями других стран.

По теме: Бразилия хочет узнать у Сноудена больше о правительственном шпионаже

"Нельзя сравнивать то, что сделало ABIN, с тем, что сделали США — хотя бы потому, что здесь ничья приватность не нарушалась", — сказала она.

В понедельник-вторник бразильское издание Folha de Sao Paulo опубликовало материалы, из которых следовало, что ABIN следило за дипломатами из России, а также Ирана, Ирака и Франции. Документы, на которые ссылается издание, касаются операций, проведенных бразильскими спецслужбами в 2003-2004 годах.

Ранее из материалов бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена стало известно, что США совместно с Канадой вели перехват телефонных звонков и электронной переписки бразильских чиновников, в том числе президента страны, а также осуществляли промышленный шпионаж за бразильским нефтяным гигантом Petrobras.