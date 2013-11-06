В НАТО поблагодарили украинский фрегат за операцию против пиратов

Заместитель Генерального секретаря НАТО по вопросам политики и безопасности, Посол Трасивулос Стаматопулос поздравил с успешной операцией, которая была проведена корабельным соединением НАТО, благодаря усилиям украинского фрегата “Гетьман Сагайдачний” по предупреждению нападения на торговый корабль в районе Аденского залива.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, об этом Посол заявил сегодня, 6 ноября, в Севастополе в штабе украинского флота во время встречи с временно исполняющим обязанности командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмиралом Сергеем Елисеевым.

Стаматопулос также поблагодарил Украину в целом и ВМС Украины в частности, за значительный вклад в морские операции НАТО “Океанский щит” и “Активные усилия”.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в военной сфере, в частности, участие военных моряков в антипиратской операции “Океанский щит”. Также определили дальнейшие направления и эффективные формы военного сотрудничества.

В переговорах также приняли участие директор Офиса связи НАТО в Украине Марчин Кожиел, сотрудники Департамента по вопросам политики и безопасности МС НАТО, представители Министерства иностранных дел Украины в Крыму и Командования ВМС ВС Украины.

Членов делегации ознакомили с состоянием и перспективами реформирования и развития отечественного флота, рассказали об участии украинского флота в операциях по поддержанию мира и безопасности, довели основные процессы по профессионализации ВМС Украины и общую систему подготовки личного состава.

Вице-адмирал Елисеев поблагодарил представителей НАТО за значительное внимание, которое уделяется высшим руководством Североатлантического Альянса к украинскому флоту, в частности, относительно подготовки украинских активов к участию в международных учениях и других мероприятиях в рамках выполнения Концепции оперативных возможностей.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября фрегат “Гетьман Сагайдачний” отправился из Севастополя в морской поход с целью участия в северо-западной части Индийского океана в операции НАТО по противодействию пиратству на море «Океанский щит». Участие украинского фрегата в антипиратской операции продолжится до 3 января 2014 года.

3 ноября фрегат “Гетьман Сагайдачний” во время второго патрулирования в рамках операции НАТО по противодействию пиратству на море “Океанский щит” в Аденском заливе предупредил нападение на гражданское судно MANJIN CILD. Гражданское судно обратилось за помощью по международному радиоканалу, сообщив, что его преследует малоразмерное скоростное плавсредство. Командир национального контингента контр-адмирал Андрей Тарасов принял решение о защите гражданского судна. При сближении фрегата “Гетьман Сагайдачний” с судном MANJIN CILD на дистанцию 35 кабельтовых скоростное плавсредство прекратило преследование вышеупомянутого судна и скрылось в просторах ночного Аденского залива.