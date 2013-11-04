Патриарх Кирилл дал Путину премию

Президент РФ Владимир Путин стал лауреатом первой премии Всемирного русского народного собора за сохранение державной России. Диплом и знак премии в понедельник главе государства вручил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который возглавляет Собор.

Знак премии представляет собой макет памятника 1000-летия Руси, который был установлен в Великом Новгороде в 1862 году, сообщает РИА Новости.

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Говоря об идее премии, патриарх отметил, что члены Собора, который является, по его словам, одной из самых сильных общественных организаций в стране, особое внимание уделяют понятию державности. "Одной из тем, которая близка сердцу соборян, является тема державности нашей страны. Под державностью подразумевается мощное сильное государство, которое само уважает себя и которое уважают все остальные", - сказал патриарх Кирилл.

"Мы знаем, что вы как никто другой в конце 20-го века внесли свой вклад в то, чтобы Россия стала державным государством, чтобы она вернула свои позиции", - добавил он.

По словам предстоятеля РПЦ, борьба за достойное место России среди других держав продолжается и в наши дни, особенно в свете последних событий вокруг Сирии и "миротворческими усилиями лично вас и нашего Отечества".

Со своей стороны президент заверил патриарха, что макет знаменитого памятника найдет достойное место в президентской библиотеке. Кроме того, глава государства поблагодарил предстоятеля за поддержку проведения ежегодных выставок "Русь Православная"и РПЦ за содействие развитию страны.

Присвоить Путину первую учрежденную в этом году премию "За особые заслуги перед народом, обществом и государством" руководство Всемирного русского народного собора решило в конце октября. Бюро ВРНС приняло такое решение единогласно.