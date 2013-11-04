Патриарх Кирилл дал Путину премию
Владимиру Путину вручена премия Всемирного русского народного собора за сохранение державной России.
Президент РФ Владимир Путин стал лауреатом первой премии Всемирного русского народного собора за сохранение державной России. Диплом и знак премии в понедельник главе государства вручил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который возглавляет Собор.
Знак премии представляет собой макет памятника 1000-летия Руси, который был установлен в Великом Новгороде в 1862 году, сообщает РИА Новости.
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Говоря об идее премии, патриарх отметил, что члены Собора, который является, по его словам, одной из самых сильных общественных организаций в стране, особое внимание уделяют понятию державности. "Одной из тем, которая близка сердцу соборян, является тема державности нашей страны. Под державностью подразумевается мощное сильное государство, которое само уважает себя и которое уважают все остальные", - сказал патриарх Кирилл.
"Мы знаем, что вы как никто другой в конце 20-го века внесли свой вклад в то, чтобы Россия стала державным государством, чтобы она вернула свои позиции", - добавил он.
По словам предстоятеля РПЦ, борьба за достойное место России среди других держав продолжается и в наши дни, особенно в свете последних событий вокруг Сирии и "миротворческими усилиями лично вас и нашего Отечества".
Со своей стороны президент заверил патриарха, что макет знаменитого памятника найдет достойное место в президентской библиотеке. Кроме того, глава государства поблагодарил предстоятеля за поддержку проведения ежегодных выставок "Русь Православная"и РПЦ за содействие развитию страны.
Присвоить Путину первую учрежденную в этом году премию "За особые заслуги перед народом, обществом и государством" руководство Всемирного русского народного собора решило в конце октября. Бюро ВРНС приняло такое решение единогласно.