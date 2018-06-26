За что рабу (Божьему) Кириллу благодарить раба (на галерах) Путина

Патриарх Кирилл (Гундяев), следуя «законам жанра», привычно ругает 90-е. Хотя именно тогда он завоевал положение и сколотил состояние, позволившие ему в конце концов занять патриарший престол. До вступления на этот престол личное состояние Кирилла оценивалось некоторыми экспертами в 4 млрд долларов.

Празднуя 1 февраля третью годовщину своей интронизации, патриарх РПЦ Московского патриархата Кирилл предложил навестившему его в Даниловом монастыре Владимиру Путину провести в более спокойной обстановке обстоятельный разговор с лидерами «традиционных» конфессий России. Путин согласился, и встреча состоялась уже 8 февраля там же — в Даниловом монастыре. Главным спикером на ней был, разумеется, Кирилл, хотя нескольким муфтиям, раввину с помощником, ламе, протестантским пасторам и католическому священнику было позволено кратко пропеть свои «осанны» национальному лидеру. Смолчал лишь старообрядческий митрополит Корнилий — но не потому, что ему слишком претят подобные «осанны», а из природной скромности. От РПЦ МП еще выступили митрополиты Иларион и Ювеналий, протоиерей Всеволод Чаплин и главный пиарщик, а также цензор патриархии Владимир Легойда.

Со свойственной ему прямотой патриарх высказал прямо в глаза Путину всё, что он думает о «будущем нашем президенте». Разумеется, зал замер, когда Кирилл предупредил: «Я совершенно открыто должен сказать как Патриарх, который призван говорить правду, не обращая внимания ни на политическую конъюнктуру, ни на пропагандистские акценты…» Вот он, «долг патриаршего печалования», упомянутый в уставе РПЦ МП, то есть долг предстоятеля церкви заступаться перед сильными мира сего о гонимых, неправедно притесняемых, узниках совести. «Неужели скажет о политзаключенных?» — мелькнуло в голове. Но ничего неожиданного не произошло, «патриаршее печалование» вновь не состоялось.

С предельной прямотой патриарх сказал «о том, что огромную роль в исправлении этой кривизны нашей истории(лихих 90-х. — Ред.) сыграли лично Вы, Владимир Владимирович. Я хотел бы Вас поблагодарить. Вы когда-то сказали, что Вы трудитесь, как раб на галерах, — с той лишь только разницей, что у раба не было такой отдачи, а у Вас очень высокая отдача».

Ну что ж, присмотримся повнимательнее к этой «кривизне нашей истории» и к тому, какие плоды эта кривизна принесла лично гражданину РФ Гундяеву Владимиру Михайловичу, нареченному в монашестве Кириллом.

Стартовый и финишный капиталы

Начало бизнесу В.М. Гундяева было положено в 1992—1994 гг. Наиболее обширное досье на этот бизнес составил доктор исторических наук Сергей Бычков, опубликовавший не один десяток статей, в основном о табачном бизнесе будущего патриарха. Ни одна из его публикаций не была официально опровергнута, во многом Кирилл признал, что факты, собранные Бычковым, соответствуют действительности.

Сигареты

В 1993 году при участии Московской патриархии возникла финансово-торговая группа «Ника», вице-президентом которой стал протоиерей Владимир Верига — коммерческий директор Отдела внешних церковных связей (ОВЦС МП), которым руководил Кирилл. Через год при Правительстве РФ и при ОВЦС МП появились две «параллельные» комиссии по гуманитарной помощи: первая решала, какую помощь можно освободить от налогов и акцизов, а вторая — ввозила эту помощь по церковной линии и продавала коммерческим структурам. Таким образом, большая часть помощи, освобожденной от налогов, распространялась через обычную торговую сеть, по обычным рыночным ценам. По этому каналу только в 1996 году ОВЦС МП ввез в страну около 8 миллиардов сигарет (данные правительственной комиссии по гуманитарной помощи). Это нанесло серьезный ущерб «табачным королям» того времени, которые вынуждены были платить пошлины и акцизы и потому проигрывали в конкурентной борьбе ОВЦС МП, — считается, что они и «заказали» информационную кампанию по разоблачению бизнеса Кирилла. По утверждению Бычкова, когда Кирилл решил выйти из этого бизнеса, на таможенных складах оставалось «церковных» сигарет более чем на 50 млн долларов. В ходе криминальной войны за эти сигареты был убит, в частности, помощник депутата Жириновского некто Дзень. А вот письмо Государственного таможенного комитета РФ в адрес Московского таможенного управления от 8 февраля 1997 года, касающееся «церковных» сигарет: «В связи с обращением Комиссии по вопросам международной гуманитарной и технической помощи при Правительстве РФ и решением председателя правительства от 29.01.1997 за № ВЧ-П22/38 разрешаю производство таможенного оформления табачных изделий в установленном порядке с уплатой только акцизного сбора, поступивших на таможенную территорию до 01.01.97, согласно решению вышеназванной Комиссии».

Вот, собственно, с тех пор и закрепился за митрополитом Кириллом новый титул — «Табачный» (впрочем, сейчас его так уже не титулуют). Теперь его принято называть «Лыжнег» — с легкой руки православных блогеров, обративших внимание на огромное значение в жизни и деятельности Кирилла его увлечения горными лыжами (это увлечение обслуживают вилла в Швейцарии и личный самолет, а на Красной Поляне оно помогает закреплять неформальные отношения с сильными мира сего).

Пикантность табачному бизнесу Кирилла придает тот факт, что в православии курение считается грехом: оно и на самом деле губительно для здоровья и жизни человека. Сам Кирилл так попытался оправдать свое участие в этом бизнесе: «Люди, которые этим занимались, не знали, что же делать: сжечь эти сигареты или отправить их обратно? Мы обратились к правительству, и оно вынесло решение: признать это гуманитарным грузом и предоставить возможность его реализовать». Представители правительства категорически опровергли эту информацию, после чего патриарх Алексий II ликвидировал комиссию ОВЦС МП и создал новую Комиссию РПЦ МП по вопросам гуманитарной помощи во главе с епископом Алексием (Фроловым).

Нефть

Но вернемся в «лихие годы», когда возникла «кривизна нашей истории». Помимо упомянутого фонда «Ника» ОВЦС МП выступил тогда учредителем коммерческого банка «Пересвет», АО «Международное экономическое сотрудничество» (МЭС), АО «Свободное народное телевидение» (СНТ) и ряда других структур. Самым доходным бизнесом Кирилла после 1996 года стал экспорт нефти по линии МЭС, освобожденного по просьбе Алексия II от таможенных пошлин. Кирилла в МЭСе представлял епископ Виктор (Пьянков), ныне проживающий как частное лицо в США. Ежегодный оборот компании составил в 1997 году около $2 млрд.

Ввиду закрытости этой информации, сейчас трудно понять, продолжает ли Кирилл участвовать в нефтяном бизнесе, однако есть один весьма красноречивый факт. За несколько дней до начала военной операции США против Саддама Хусейна в Ирак летал заместитель Кирилла епископ Феофан (Ашурков).

Морепродукты

По сообщениям «Портала-Credo.Ru», в 2000 году получили огласку сведения о попытках митрополита Кирилла внедриться на рынок морских биоресурсов (икра, крабы, морепродукты) — соответствующие правительственные структуры выделили учрежденной иерархом фирме (АО «Регион») квоты на отлов камчатского краба и креветок (общий объем — более 4 тысяч тонн). По сведениям калининградских журналистов, митрополит Кирилл, как правящий архиерей епархии РПЦ МП в Калининградской области, участвовал в автомобильном СП в Калининграде. Характерно, что Кирилл, даже став патриархом, не назначил епархиального архиерея на Калининградскую кафедру, оставив ее под своим прямым управлением.

Роскошь

В 2004 году научный сотрудник Центра исследований теневой экономики при РГГУ Николай Митрохин выпустил монографию о теневой экономической деятельности РПЦ МП. Стоимость активов, которые контролировал митрополит Кирилл, оценивалась в этой работе в $ 1,5 млрд. Спустя два года журналисты «Московских новостей» попытались пересчитать активы главы церковного МИДа и пришли к выводу, что они насчитывают уже $ 4 млрд.

А по информации The New Times, в 2002 году митрополит Кирилл купил пентхаус в «Доме на набережной» с видом на храм Христа Спасителя. Это, кстати, «единственная квартира в Москве, зарегистрированная именно на митрополита по его мирской фамилии Гундяев, о чем есть соответствующая запись в кадастровой ведомости».

Еще один атрибут этой жизни, ставший предметом широкого обсуждения, — часы Breguet стоимостью около 30 тысяч евро, которые засняли на левой руке патриарха рядом с монашескими четками украинские журналисты. Произошло это на следующий день после того, как Кирилл высокопарно вещал в прямом эфире главных украинских телеканалов: «Очень важно научиться христианской аскезе… Аскеза — это способность регулировать свое потребление… Это победа человека над похотью, над страстями, над инстинктом. И важно, чтобы этим качеством владели и богатые, и бедные».

Притчей во языцех стали и роскошные кортежи патриарха Кирилла, и услуги охраны из ФСО, которыми он пользуется. В Москве, когда едет патриарх, перекрываются все улицы по пути его следования, что, естественно, вызывает массовое негодование автовладельцев. В Украине же полукилометровые кортежи Кирилла совершенно шокировали местных жителей: в соседней стране даже президент ездит намного скромнее.

Надо, правда, отдать должное Кириллу: для официальных визитов он фрахтует самолеты компании «Трансаэро», а личным авиапарком пользуется только в личных целях.

Отдельная и почти неисчерпаемая тема — дворцы и резиденции патриарха. Кирилл стремится и в этом деле не отставать от первых лиц государства. Его постоянной жилой резиденцией считался новопостроенный дворец в Переделкине, ради которого снесли несколько домов местных жителей. Из окон электричек Киевского направления он смотрится как большой русский терем — наподобие Теремного дворца в Кремле. Кириллу там не нравится жить: тревожит проходящая по соседству железная дорога. Посему нынешний патриарх распорядился заново отделать дворец в Даниловом монастыре, который и раньше-то не выглядел бедно. Не обошлось без скандалов и строительство патриаршего дворца в Геленджике, рядом с легендарным «дворцом Путина» в Прасковеевке. Как и в случае с Путиным, дворец патриарха вызвал в первую очередь негодование местных экологов: он построен на территории заповедника, во время строительства было вырублено множество деревьев, занесенных в Красную книгу, а территория дворца перекрыла для местных жителей выход к морю. Патриаршие резиденции есть и во всех более или менее крупных монастырях России.

Вывоз капитала благословляется

Но вернемся в Данилов монастырь. После того как глава путинского штаба Говорухин произнес замечательные высокодуховные слова о том, что при Путине коррупция в России приобрела наконец цивилизованные формы, уже не кажется странным, что патриарх Кирилл приветствует отток капиталов из России (ведь и его собственные сбережения хранятся отнюдь не на родине). «Тот факт, — сказал Кирилл Путину, — что сегодня в Испании, когда это одна из процветающих стран, массово продается недвижимость испанцами и массово покупается россиянами, — очень хороший сигнал всему миру. Страна, которая бедная, которая в кризисе, не может позволить себе то, что сегодня не позволяют богатые страны».

Фраза хоть и путаная, но понятно, что, с христианской точки зрения, мы должны отождествлять «красивую жизнь» нуворишей за границей со славой и богатством нашей страны.

Итак, если Путин вновь президент, как пророчествует Кирилл, то можно считать, что «сергианство» (политика полного подчинения Церкви власти), о котором так тепло отозвался в своей речи чекист Путин, вновь демонстрирует свои преимущества над христианским исповедничеством и мученичеством. К которым вряд ли может так уж сильно стремиться патриарх, чью земную жизнь оберегают сотрудники ФСО.

Петр Саруханов, «Новая газета»