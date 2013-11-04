В Индии расстреляли семь человек, игравших в карты во время праздника

Инцидент произошел в округе Гоалпара, где в последние недели обострились отношения между племенами Рабха Хаджонг и Гарос. Вечером в воскресенье боевики, пришедшие, предположительно, из соседнего штата Мегхалая, открыли огонь по группе людей, игравших в карты по случаю Дивали у магазина чая. Все убитые - представители народности Рабха Хаджонг.

После убийства боевики ушли в Мегхалаю. Как заявил представитель местной полиции А.П. Раут, в преддверии выборов в местные органы власти, намеченные на ноябрь, имели место столкновения между Рабха Хаджонг и другими племенами, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Боевики расстреляли полсотни студентов колледжа в Нигерии

В феврале в столкновениях в Гоалпаре погибло около 20 человек, когда представители Рабха Хаджонг, выступавшие против проведения выборов местного самоуправления, начали поджигать дома, магазины, нападать на чиновников.

В июле 2012 года столкновения в Ассаме между мусульманами и представителями народности бодо унесли жизни более 75 человек, еще около 400 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.