Боевики расстреляли полсотни студентов колледжа в Нигерии
13:28, 29 сентября 2013Мир
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Боевики "Боко Харам" расстреляли около 50 студентов колледжа в Нигерии.
Боевики исламистской группировки "Боко Харам" расстреляли не менее 50 студентов колледжа в штате Йобе на северо-востоке Нигерии, сообщает в воскресенье РИА Новости по информации Ассошиэйтед Пресс.
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Боевики ворвались в общежитие и открыли огонь по спящим студентам.
Всего с 2010 года в Нигерии в результате нападения экстремистов были сожжены несколько десятков школ и убиты около 1,6 тысячи человек.
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