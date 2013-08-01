Министра обороны Саакашвили оправдали, но из тюрьмы не выпустили

Невиновными также признаны остальные обвиняемые по этому делу: экс-начальник Объединенного штаба ВС Грузии Георгий Каландзе, командир четвертой бригады Зураб Шаматава, сержант Александр Гордадзе, Мераб Кикабидзе, Манучар Дараселия, Георгий Кинцурашвили и экс-глава департамента по исполнению наказаний Гага Мкурналидзе, пишут Новости Грузии.

Обвинения касались эпизода в октябре 2011 года, когда, по утверждению следствия, Бачо Ахалая, будучи министром обороны, в присутствии Георгия Каландадзе и Зураба Шаматава в своем кабинете нанес шести военнослужащим словесные и физические оскорбления, в том числе ударил одного военнослужащего рукояткой ножа по голове. После этого военнослужащие были переведены на базу в Вазиани, где базировалась четвертая бригада МО Грузии, и прямо на плацу, как заявляло следствие, были также подвергнуты словесным и физическим оскорблениям.

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При этом суд упразднил предварительное заключение Ахалая еще по одному эпизоду дела, который касался принуждения гражданина передать в дар дорогостоящий автомобиль министерству по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи .

Ахалая останется в заключение, несмотря на оправдательный приговор, так как в процессе рассмотрения в Тбилисском городском суде находятся еще два дела - о тюремном бунте 2006 года и об издевательстве над сотрудниками отряда специального назначения МВД Грузии, по которым экс-министру было избрано предварительное заключение.