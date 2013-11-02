В США подтвердили смерть сотрудника безопасности в результате стрельбы в аэропорту

Сотрудник Управления по безопасности на транспорте погиб в результате стрельбы в аэропорту Лос-Анджелеса.

Как сообщает РИА Новости, об этом сказал журналистам глава ведомства Джон Пистол.

"С горечью должен сообщить, что сотрудник управления был застрелен при исполнении служебных обязанностей в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Есть сотрудники ведомства и среди раненых", - сказал он.

По данным телеканала Fox News, ранены семь человек. Один из них находится в критическом состоянии. Пострадавшие госпитализированы.

Подозреваемый, также получивший ранение, задержан. По данным СМИ, его личность установлена - это 23-летний местный житель Пол Чанча.

Выстрелы в терминале номер 3 прозвучали около 9.30 по местному времени. По данным Fox News, подозреваемый достал из сумки штурмовую винтовку и открыл огонь.

"Когда началась стрельба, в зале возникла паника: люди стали прятаться под сиденья, другие рванулись к дверям", - рассказал телеканалу очевидец.

Сотрудники правоохранительных органов вступили в перестрелку с подозреваемым, и стрелявший сдался. Руководство аэропорта было вынуждено эвакуировать терминал и прервать полеты. Полиция обследовала помещения и пришла к выводу, что сообщников у подозреваемого не было.