Число пострадавших в перестрелке в аэропорту Лос-Анджелеса выросло до 7 человек

Число пострадавших при стрельбе в международном аэропорту Лос-Анджелеса составило семь человек, из них шестеро доставлены в больницу, сообщил на пресс-конференции в прямом эфире американских телеканалов представитель полиции города. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом присутствовавший на пресс-конференции шеф полиции аэропорта Патрик Ганнон не подтвердил и не опроверг информацию о наличии погибших. Телеканалы ранее сообщали, что в результате стрельбы погиб один сотрудник управления безопасности на транспорте.

По словам Ганнона, полиция считает, что стрелявший действовал в одиночку и использовал штурмовую винтовку. "Представители TSA преследовали подозреваемого в аэропорту и вступили в перестрелку с ним. Подозреваемого удалось задержать", - сказал Ганнон.