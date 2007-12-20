Хорватия приблизилась к ЕС еще на две главы

Европейский Союз и Хорватия начали переговоры по двум новым главам Соглашения о присоединении к ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, официальная церемония подписания договоренности об открытии двух новых глав переговоров состоялась 19 декабря.

Таким образом, с начала переговоров, которые начались в октябре 2005 года, общее количество открытых глав составляет 16 из 35-ти необходимых.

Две новых главы, переговоры по которым начинаются сейчас, посвященные трансевропейским сетям (транспорт, энергетика, коммуникации) и вопросам финансов и бюджетных ассигнований.