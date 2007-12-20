Китай приступил к созданию стратегических запасов нефти

Китай - второй после США потребитель нефтепродуктов в мире, приступил к созданию стратегических запасов нефти, пишет РИА "Новости" со ссылкой на "Чайна дейли".

Создание стратегических запасов "поможет сократить влияние колебаний мировых цен на нефть на внутренние цены", "избежать неожиданных рисков в случае вынужденного прерывания поставок нефтепродуктов", заявили газете китайские эксперты.

Для координации работы по формированию стратегических запасов создан специальный центр под эгидой Госкомитета КНР по развитию и реформам. Этот центр будет отслеживать спрос и предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке и за рубежом, разрабатывать специальные меры по обеспечению энергетической безопасности КНР.

Строительство первых хранилищ стратегических нефтезапасов было начато в 2004 году в городах Далянь (Dalian), Циндао (Qingdao), Нинбо (Ningbo) и Чжоушань (Zhoushan). Хранилища в Нинбо и Чжоушане начали заполняться с прошлого года, оставшиеся две базы начнут работать в течение года.

В настоящее время объемы накопленных запасов оцениваются от 2 до 3 миллионов тонн. В ноябре этого года с началом строительства базы в Чунцине (Chongqing) Китай приступил к реализации второй фазы создания стратегических запасов нефти. По ее завершению планируется довести накопленные запасы до 28 миллионов тонн.

В то же время представители Госкомитета по реформам и развитию признают, что лишь к 2010 году стратегические запасы нефти составят в Китае 12 миллионов тонн, что эквивалентно месячному импорту нефти Китаем. К 2020 году этот объем будет равняться 3-месячному импорту.

В прошлом году, по данным Главного таможенного управления КНР, Китай импортировал 145 миллионов тонн сырой и 36 миллионов переработанной нефти.

В настоящее время, сообщают китайские СМИ, между центральными властями и руководством нескольких восточных провинций ведутся переговоры о создании дополнительных стратегических запасов преимущественно в наиболее развитых восточных регионах страны. Однако китайское правительство заявляет, что не ограничивает создание стратегических нефтяных запасов только востоком КНР.