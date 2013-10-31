Почти 40 кг пороха изъяли у пассажира на Киевском вокзале в Москве

Почти 40 килограммов пороха изъяли полицейские в четверг у мужчины на Киевском вокзале в Москве, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

"Тридцать первого октября на путь №14 Киевского вокзала Москвы прибыл поезд сообщением "Киев-Москва", в котором проводник одного из вагонов провез вещество в банках черного цвета со станции Брянск-Орловский. На станции Москва-Киевская-Пассажирская он передал "посылку" знакомому, жителю столицы. Мужчина был задержан сотрудниками полиции и доставлен в дежурную часть", — сказал собеседник агентства.

По его словам, у задержанного обнаружили и изъяли семь картонных коробок, в которых находились банки черного цвета с веществом.

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"Как показала экспертиза, оно является взрывчатым веществом метательного действия — бездымным пироксилиновым порохом, общим весом 39 килограммов. Порох изготовлен заводским способом", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в отношении проводника и его сообщника принято процессуальное решение.