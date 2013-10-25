Один из пассажиров автобуса, следовавшего в Москву, вез гранату и тротиловые шашки

Полицейские изъяли взрывчатку и гранату у пассажира рейсового автобуса, следовавшего в Москву из Нефтекумска, сообщил сегодня ИТАР-ТАСС источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне днем.

"В Ипатовском районе Ставропольского края на 458-м км автодороги Астрахань-Ставрополь сотрудники полиции в рейсовом автобусе задержали пассажира Казбулатова, у которого при досмотре ручной клади изъяли гранату Ф-1 с запалом и девять тротиловых шашек общим весом 800 г. Источник приобретения устанавливается", - сообщил собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение и перевозка оружия и взрывчатых веществ".

Напомним, что 21 октября террористка-смертница Наида Асиялова подорвала себя в автобусе в Волгограде. В результате теракта погибли шесть человек, 55 пострадали, четверо из них самолетом МЧС были эвакуированы на лечение в московские клиники. В больницах остается 31 пострадавший.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям ч. 3 ст. 205 /террористический акт/, ч. 2 ст. 105 /убийство/, ст. 222 /незаконный оборот оружия/ УК РФ.