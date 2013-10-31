В США разрешили пользоваться смартфонами и планшетами в самолетах

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) опубликовало новые рекомендации для авиакомпаний. Из документа, в частности, следует, что отныне американцы смогут читать электронные книги, играть в игры, смотреть кино и слушать музыку на своих личных гаджетах на протяжении всех стадий полёта, включая взлёт и посадку. Однако звонить по мобильному телефону будет по-прежнему запрещено, пишет Russia Today.

Как сообщается в пресс-релизе, размещённом на официальном сайте ведомства, в управлении ожидают, что большинство американских авиакомпаний ещё до конца 2013 года поменяют правила и разрешат пассажирам пользоваться смартфонами, планшетами, ноутбуками и электронными книгами на протяжении всего полёта.

Вместе с тем в документе есть некоторые ограничения. Пассажиры будут по-прежнему обязаны переводить все устройства в авиарежим, отключая функцию сотовой связи. Если на борту самолёта предоставляется услуга Wi-Fi, то ей можно будет пользоваться только в горизонтальном полете.

Читайте также: В США разрабатывают приложение для смартфонов, позволяющее запрашивать поддержку с воздуха

Во время взлёта и посадки пассажиры должны будут держать устройства в руках. Если они в этот момент не пользуются гаджетами, то их необходимо будет убрать в карман на спинке впереди стоящего кресла, чтобы они в случае сильной тряски самолета не нанесли повреждений самим владельцам или другим пассажирам.

В документе также говорится, что решение разрешать или не разрешать пассажирам пользоваться электронными устройствами во время взлёта и посадки будет в любом случае оставаться за авиакомпаниями.

Напомним, что запрет на пользование гаджетами во время взлёта и посадки самолета авиаперевозчики всего мира объясняют тем, что это может ухудшить работу навигационных систем самолета.