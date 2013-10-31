СМИ: Олланд собирал компромат на окружение Саркози

Администрация президента Франции Франсуа Олланда собирала компрометирующие данные на окружение его предшественника Николя Саркози. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на издание Valeurs Actuelles.

По словам сотрудника Елисейского дворца Бернара Муэнкеля (Bernard Muenkel), который ранее отвечал за телекоммуникации и технику, операция началась в апреле 2013 года. Ему выдали список лиц из окружения Саркози и потребовали изучить касающиеся их материалы, хранящиеся в электронном архиве предыдущей администрации. В том числе необходимо было найти их конфиденциальные письма и компьютерные документы. Когда Муэнкель отказался, его понизили в должности.

Среди фигурантов «черного списка» была, в частности, глава Международного валютного фонда Кристиан Лагард, которая в 2007-2011 годах при Саркози занимала пост министра финансов. В мае 2013 года она получила статус «контролируемого свидетеля» в деле о предполагаемой незаконной выплате государственных средств бизнесмену Бернару Тапи. Обвинения самой Лагард так и не были предъявлены.

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В списке лиц, которые интересовали Елисейский дворец, был и сам Бернар Тапи. Он поддерживал Саркози в ходе его избирательной кампании. В июне 2013 года Тапи был арестован, ему официально были предъявлены обвинения в незаконном получении средств.

В Елисейском дворце обвинения в поиске компромата отрицают, пишет The Times. В администрации пояснили, что действовали «строго в рамках закона».

Франсуа Олланд победил Николя Саркози во втором туре президентских выборов, прошедшем 6 мая 2012 года. Кандидат-социалист набрал около 52 процентов голосов, в то время как действующий президент — 48. Однако со временем недовольство Олландом стало нарастать, и в октябре 2013 года у него был зафиксирован рекордно низкий рейтинг доверия для президента — 26 процентов. Саркози, отдалившийся от политической жизни, стал фигурантом нескольких уголовных дел. Однако в октябре 2013 года прокуратура дала согласие на закрытие основного дела в отношении него, касавшегося незаконного финансирования его избирательной кампании.