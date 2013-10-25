СМИ: Прослушивать президента Франции могли по инициативе Моссада

Об этом сообщает в пятницу французская газета Monde со ссылкой на попавшие в распоряжение редакции и не публиковавшиеся ранее документы Агентства национальной безопасности США, пишет РИА Новости.

Речь идет об инциденте, который произошел во Франции в мае 2012 года между первым и вторым турами выборов президента страны. Тогда в Елисейском дворце, где располагаются офис главы государства и вся его администрация, была зафиксирована попытка установки записывающих устройств и механизмов для контроля над компьютерами.

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Документ АНБ, о котором идет речь в газете, был направлен из США в Париж в апреле 2013 года в ответ на запрос, поступивший от французских спецслужб. Согласно данным АНБ, ни одна из американских спецслужб не имела отношение к инциденту в Елисейском дворце. Также к нему не имели отношения и британские, канадские, австралийские или новозеландские разведки.

Что касается израильских спецслужб, то "АНБ намеренно не выясняло, имели ли отношение (к установке устройств в Елисейском дворце) Моссад или техническая администрация израильской разведки".

Информация о возможных организаторах операции по установке "жучков" в Елисейском дворце появилась на фоне разразившегося на неделе скандала вокруг электронного шпионажа США в отношении стран-членов и институтов Евросоюза. Информацию о программах слежки АНБ передал прессе экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден.