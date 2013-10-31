АНБ США снова оправдывается: теперь перед Ватиканом

"Заявления, что АНБ работало в отношении Ватикана, опубликованные в итальянском журнале Panorama, являются неправдой", — говорится в заявлении представителя агентства, которое отвечает за электронную слежку, пишет РИА Новости.

Журнал ранее сообщил, что АНБ прослушивало телефонные звонки в Ватикане, в том числе, вероятно, в период выборов Папы Римского.

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В последние месяцы у США возникли трения с рядом стран из-за откровений бывшего технического сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена, по словам которого американские разведчики перехватывали коммуникации ряда мировых лидеров.

Германия направила в Вашингтон высокопоставленную делегацию, чтобы выразить недовольство информацией о прослушке мобильного телефона канцлера Ангелы Меркель. Напряженность возникла также в отношениях с Бразилией, Францией, Испанией и другими странами.