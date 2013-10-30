АНБ имеет доступ к коммуникациям Google и Yahoo и собирает данные пользователей - СМИ

Согласно докладу, датированному 9 января 2013 года, в штаб-квартиру АНБ в Форт-Мид ежедневно поступают миллионы файлов из внутренних сетей Yahoo и Google - от так называемых "метаданных", то есть сведений об отправителях, получателях и датах отправления электронных писем, до их содержимого, в том числе текстов, аудио- и видеофайлов. Всего за 30 дней, предшествовавших публикации доклада, в базу данных Форт-Мид поступило более 181,2 миллиона единиц таких данных.

По теме: АНБ США отрицает информацию о прослушивании граждан ЕС

Об этом сообщает сегодня РИА «Новости» со ссылкой на сайт газеты Washington Post, которая цитирует секретный доклад американских спецслужб, предоставленный экс-сотрудником АНБ и ЦРУ Эдвардом Сноуденом.

Инструмент сбора данных пользователей крупнейших интернет-компаний CША, по данным издания, был разработан в рамках совместного проекта АНБ и его британских коллег из Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ), который получил название MUSCULAR. Где расположены центры перехвата данных пользователей Google и Yahoo, документ не раскрывает.

Как пишет Washington Post, представители Белого дома и Национальной разведки США подтвердить или опровергнуть обнародованные Сноуденом сведения о сборе данных пользователей Google и Yahoo отказались.

Скандал вокруг действий спецслужб США разгорелся с новой силой после публикации в октябре предоставленных Сноуденом данных о том, что американские спецслужбы массово собирали метаданные о звонках не только обычных людей, но и как минимум 35 глав государств, включая европейские. Ряд стран ЕС уже потребовал от США разъяснений по этому поводу. Как ожидается, внутренние проверки пройдут в ближайшее время во всех службах безопасности Евросоюза.