В России за время создания инновационного центра "Сколково" украли более $4 миллиардов

Об этом сообщили УНИАН в Генеральной прокуратуре России.

«Изложенные факты в сочетании с установленным законом принципом экстерриториальности деятельности Фонда позволили сделать вывод об угрозе нецелевого использования и хищения бюджетных средств в сумме более 125 млрд руб., планируемых к выделению в рамках государственной целевой подпрограммы «Создание и развитие инновационного центра «Сколково», - говорится в сообщении.

В связи с этим Генпрокуратурой руководителю Фонда внесено представление, в котором поставлен вопрос о возмещении причиненного ущерба, устранении выявленных нарушений закона, их причин и условий, а также привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

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Отмечается, что по результатам Фондом приняты определенные организационно-распорядительные меры, в том числе разработан и утвержден ряд необходимых документов, установлен принцип возвратности грантов, закреплена гражданско-правовая ответственность грантополучателей, запланированы их выездные проверки. Кроме того, возмещено 15 млн руб. (около 500 тыс. долл.) ущерба по договорам на создание рекламных видеоматериалов, прекращены выплаты на сумму более 300 млн руб. (около 1 млн долл.) по итогам проверки сметной стоимости ряда работ, в суды заявлены иски о взыскании 30 млн руб. ущерба. (1 млн долл.)

Как сообщал УНИАН, в начале июля 2013 года в состав консультативного научного совета фонда «Сколково» от Украины вошли трое ученых: академик НАН Украины, вице-президент НАН Украины Антон Наумовец; академик, член президиума НАН Украины, ректор Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт» Михаил Згуровский; академик НАН Украины, председатель Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины Владимир Семиноженко.

Договоренность о вхождении украинских ученых в консультативные научный и индустриальный советы фонда «Сколково» была достигнута во время встречи премьер-министра Николая Азарова с делегацией фонда "Сколково" в конце мая.

"Сколково" - научно-технологический инновационный комплекс в Москве по разработке и коммерциализации новых технологий. В комплексе обеспечены особые экономические условия для компаний, работающих в приоритетных отраслях модернизации российской экономики: телекоммуникации и космос, биомедицинские технологии, энергоэффективность, информационные технологии, а также ядерные технологии.