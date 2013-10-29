Из-за бюджетного кризиса Пентагон хочет сократить аналитика, предсказавшего распад СССР

В своем офисе в глубине Пентагона, Эндрю Маршалл пережил холодную войну, бесчисленные военные конфликты и 10 президентских выборов.За всю его карьеру в США сменилось 13 министров обороны, с которыми аналитик смог найти общий язык. Но сможет ли он пережить секвестр, спрашивает The Washington Post.

Издание пишет, что 92-летний Маршалл считается таинственной фигурой в кругах национальной безопасности США. Ему дали прозвище "мастер Йода" - в честь героя эпопеи "Звездные войны".

Эндрю Маршалл возглавляет Управление общего анализа Пентагона, которое разрабатывает военную стратегию Америки на десятилетия вперед. За всю свою карьеру аналитик предсказал распад СССР, увеличение роли Китая и использование роботов в военных операциях.

Но на сегодняшний день, из-за бюджетного кризиса в США, судьба аналитического центра Пентагона неизвестна. На его содержание уходит 10 миллионов долларов в год из 525 миллиардов, которые выделяются Пентагону.

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Какими именно исследованиями занимается Маршалл - неизвестно, большинство его работ засекречено. Аналитик подчиняется непосредственно министру обороны США.

По словам бывшего высокопоставленного сотрудника министерства обороны, которого цитирует издание на правах анонимности, не существует способа определить, насколько важна деятельность Маршалла для Америки.

Но тем не менее, заявление о том, что 92-летнего аналитика могут отправить в отставку, вызвало негативную реакцию у его сторонников. Некоторые конгрессмены от обеих партий в знак протеста написали письмо министру обороны США Чаку Хейгелу. А бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд написал в Twitter, что закрытие аналитического центра было бы "серьезной ошибкой", и похвалил Маршалла разработку военной стратегии Америки на протяжении 40 лет.

Издание пишет, что знакомые Маршалла заявляют, что "его ум острый, как никогда".

"У него открылось даже не второе, а третье дыхание", - сказал профессор из Калифорнии Джон Аркила, который знает аналитика не один десяток лет.

В последний раз Управление общего анализа Пентагона пытались закрыть 20 лет назад, но тогда коллеги отстояли Маршалла, уточняет издание.