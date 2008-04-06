Холодная война между США и Россией закончилась, заявил президент США Джордж Буш на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. "Мы потратили много сил, чтобы закончить холодную войну. Она уже закончилась. Многие думают что она продолжается, но это не так. Мы многое сделали, чтобы вести себя дружески", - заверил Дж.Буш.