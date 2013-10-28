"Сирийская электронная армия" взломала сайт Барака Обамы

Хакеры "Сирийской электронной армии" (SEA) заявили, что им удалось взломать аккаунты президента США Барака Обамы в социальных сетях, а также сайт, через который велась избирательная кампания президента, сообщает РИА Новости со ссылкой на Hacker News.

Сначала хакеры взломали сайт donate.barackobama.com, который в течение некоторого времени перенаправлял пользователей на сайт SEA, на котором было размещено сообщение "Взломано SEA". Активисты не смогли взломать основной сайт президента, а только страницу по сбору средств на его избирательную кампанию, которая больше не используется, подчеркивает Hacker News.

Затем на страницах президента в сервисе микроблогов Twitter и социальной сети Facebook появились сообщения со ссылками, пройдя по которым, пользователи могли посмотреть видео, "рассказывающее правду о Сирии", сказал один из активистов техноблогу Mashable. Также хакерам удалось получить доступ к электронной переписке избирательного штаба президента.

В настоящее время сайт donate.barackobama.com работает в нормальном режиме. Ссылки в сообщениях в аккаунтах Обамы в социальных сетях также исправлены, отмечает Hacker News.

Хакеры, поддерживающие президента Сирии Башара Асада, организуют кибератаки на аккаунты известных лиц и организаций в Twitter, а также на сайты различных СМИ, чтобы освещать конфликт в Сирии с позиции властей.