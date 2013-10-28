"Сирийская электронная армия" взломала сайт Барака Обамы
Хакеры взломали сайт donate.barackobama.com, который в течение некоторого времени перенаправлял пользователей на сайт Сирийской электронной армии (SEA), на котором было размещено сообщение "Взломано SEA".
Хакеры "Сирийской электронной армии" (SEA) заявили, что им удалось взломать аккаунты президента США Барака Обамы в социальных сетях, а также сайт, через который велась избирательная кампания президента, сообщает РИА Новости со ссылкой на Hacker News.
Сначала хакеры взломали сайт donate.barackobama.com, который в течение некоторого времени перенаправлял пользователей на сайт SEA, на котором было размещено сообщение "Взломано SEA". Активисты не смогли взломать основной сайт президента, а только страницу по сбору средств на его избирательную кампанию, которая больше не используется, подчеркивает Hacker News.
Затем на страницах президента в сервисе микроблогов Twitter и социальной сети Facebook появились сообщения со ссылками, пройдя по которым, пользователи могли посмотреть видео, "рассказывающее правду о Сирии", сказал один из активистов техноблогу Mashable. Также хакерам удалось получить доступ к электронной переписке избирательного штаба президента.
В настоящее время сайт donate.barackobama.com работает в нормальном режиме. Ссылки в сообщениях в аккаунтах Обамы в социальных сетях также исправлены, отмечает Hacker News.
Хакеры, поддерживающие президента Сирии Башара Асада, организуют кибератаки на аккаунты известных лиц и организаций в Twitter, а также на сайты различных СМИ, чтобы освещать конфликт в Сирии с позиции властей.