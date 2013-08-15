Сирийские хакеры взломали сайт газеты Washington Post

Хакеры "Сирийской электронной армии" взломали сайт американской газеты Washington Post, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

В заявлении Washington Post говорится, что при прочтении некоторых статей сайт переправлял читателей на страничку "Сирийской электронной армии".

Хакеры, поддерживающие президента Сирии Башара Асада, организуют кибератаки на аккаунты в Twitter известных лиц и организаций, а также на сайты различных СМИ, чтобы освещать конфликт в Сирии с позиции властей.

Так, "Сирийская электронная армия" ранее брала на себя ответственность за кибератаки на сайты Sky News Arabia, Al-Jazeera Mobile и аккаунты в Twitter агентства Франс Пресс.