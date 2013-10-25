Обручальное кольцо убийцы Кеннеди продали на аукционе за $108 тыс

Золотое обручальное кольцо убийцы Джона Кеннеди Ли Харви Освальда продали на аукционе в США за 108 тысяч долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

Состоявшиеся в Бостоне торги были приурочены к 50-й годовщине гибели Кеннеди 22 ноября 1963 года. Представитель аукционного дома RR Auction сообщил, что кольцо приобрел покупатель из Техаса, который пожелал остаться неизвестным.

Обручальное кольцо Освальда летом этого года выставила на аукцион его вдова Марина Портер, чтобы избавиться от воспоминаний об убийстве 35-го президента США. К украшению приложено ее написанное от руки письмо.

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Освальд познакомился со своей будущей супругой Мариной, в девичестве Прусаковой, в начале 1960-х годов в Минске, где он жил и работал на одном из заводов. Кольцо Освальд приобрел в 1961 году в одном из ювелирных магазинов белорусской столицы, незадолго до того, как пара покинула СССР и перебралась в США.

Морской пехотинец Ли Харви Освальд убил президента США Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года в Далласе, штат Техас. Двумя днями позже Освальд был застрелен в городском полицейском участке. В настоящее время 72-летняя Марина Портер ведет уединенный образ жизни. Известно, что после брака с Ли Харви Освальдом она была замужем, у нее есть дети и внуки.