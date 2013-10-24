У Обамы говорят, что не прослушивали телефон Кэмерона

Об этом сообщает в четверг газета Telegraph со ссылкой на представителя Совета по национальной безопасности при президенте США Кейтлин Хейден (Caitlin Hayden).

"Мы не отслеживаем электронные средства связи премьера Кэмерона", - отметила изданию Хейден. На вопрос газеты, прослушивали ли они когда-нибудь в прошлом Кэмерона, она ответила отрицательно, сообщает РИА Новости.

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Ранее представитель германского правительства сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила президенту США Бараку Обаме недовольство в связи с имеющейся у Германии информацией, что спецслужбы США прослушивали ее мобильный телефон. Обама в ходе телефонного разговора заверил Меркель, что США не отслеживают и не будут прослушивать ее телефон, хотя власти Германии считают, что прослушка была прекращена лишь недавно.

На этой неделе также разгорелся скандал вокруг прослушки разведкой США телефонов в другой стране-партнере по НАТО - Франции. Газета Monde сообщила со ссылкой на поступившие в ее распоряжение документы беглого экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, что сотрудники Агентства национальной безопасности США в период с 10 декабря 2012 года по 8 января 2013 года перехватили 70,3 миллиона телефонных разговоров французов.

Президент Франции Франсуа Олланд в ходе телефонного разговора заявил Обаме, что практика слежки "неприемлема между друзьями и союзниками, потому что нарушает право французских граждан на неприкосновенность личной жизни". Также лидеры двух стран договорились "сотрудничать в работе по установлению фактов и точного масштаба разведывательной деятельности".