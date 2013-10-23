Спецслужбы США не прослушивали разговоры Меркель - Белый дом

Об этом заявил на брифинге официальный представитель Белого дома Джей Карни, сообщает РИА «Новости».

Как передают ряд СМИ, Германия располагает информацией о том, что мобильный телефон канцлера мог прослушиваться спецслужбами США.

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"Президент разговаривал с канцлером и заверил, что США не отслеживали и не отслеживают ее разговоры", - сказал Карни.