Спецслужбы США не прослушивали разговоры Меркель - Белый дом
21:52, 23 октября 2013Мир
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Президент США Барак Обама заверил канцлера Германии Ангелу Меркель, что американские спецслужбы не прослушивали ее телефонные разговоры.
Представитель Белого дома Джей Карни / Фото: cntv.ru
Об этом заявил на брифинге официальный представитель Белого дома Джей Карни, сообщает РИА «Новости».
Как передают ряд СМИ, Германия располагает информацией о том, что мобильный телефон канцлера мог прослушиваться спецслужбами США.
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"Президент разговаривал с канцлером и заверил, что США не отслеживали и не отслеживают ее разговоры", - сказал Карни.
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