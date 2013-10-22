Количество массовых расстрелов в США утроилось

Генеральный прокурор США Эрик Холдер заявил в понедельник, что среднее количество случаев массового расстрела в стране увеличилось втрое за последние несколько лет, сообщает РИА Новости.

В период с 2000 по 2008 год в США происходило в среднем пять случаев массового расстрела в год. По словам Холдера, с тех пор этот показатель увеличился почти в три раза. За первые 10 месяцев 2013 года зафиксировано уже 12 подобных инцидентов. Такие данные генеральный прокурор привел, выступая на ежегодной Международной конференции начальников полиции (International Association of Chiefs of Police).

Последним из подобных случаев стала стрельба в школе в штате Невада, которая произошла в понедельник. По данным агентства Рейтер, 12-летний ученик школы застрелил учителя математики и ранил двух своих одноклассников, после чего застрелился.

По данным министерства юстиции, которые приводит агентство, в период с 2000 по 2008 год жертвами массовых расстрелов в США стали 207 человек, 404 пострадали в этих инцидентах. В период с 2009 по 2012 год в аналогичных инцидентах были убиты 145 человек и ранены 324.