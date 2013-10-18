Оксана Баюл подала в американский суд иск на $400 млн

Как сообщают американские СМИ, в исковом заявлении 36-летней Баюл говорится, что агентство William Morris (ныне WME) использовало ее молодость и плохое знание английского языка, чтобы обманным путем украсть у нее миллионы долларов, которые она заработала после победы на Олимпиаде-1994 в 16-летнем возрасте, пишет РИА Новости.

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Бывшая спортсменка утверждает, что не получала оплаты (или получала ее в недостаточном объеме) за участие в целом ряде рекламных мероприятий и за появления в СМИ, сообщил портал Courthouse News Service.com. По словам Баюл, схема вскрылась только в 2011 году, когда она наняла нового администратора. По данным издания TheWrap.com, в своем иске, поданном 8 октября в Верховный суд штата Нью-Йорк, Баюл обвиняет в мошенничестве не только сотрудников William Morris, но и связанные с агентством рекламные компании и даже Гильдию киноактеров, членом которой она являлась.

В начале февраля стало известно, что Баюл подала в суд на американского вещателя NBC Universal и связанную с ним продюсерскую компанию, требуя выплатить 5 миллионов долларов за ущерб, нанесенный своей репутации.

Украинка Оксана Баюл стала чемпионкой мира в 1993 году, а спустя год победила на Олимпиаде в норвежском Лиллехаммере. После окончания спортивной карьеры Баюл переехала жить в США, но сохранила украинское гражданство.