МИД настоятельно не рекомендует ездить в Ирак
19:04, 11 октября 2013Мир
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МИД Украины в связи с длительной тенденцией к ухудшению ситуации безопасности в Республике Ирак в очередной раз настоятельно рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения Ирака до стабилизации ситуации в этой стране
МИД не советует посещать Ирак
Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, гражданам Украины, которые уже находятся на территории Ирака, рекомендуется избегать путешествий по стране, а также проявлять повышенную осторожность и бдительность.
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В случае попадания в чрезвычайные ситуации гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Республике Ирак по телефону: +964 790 416 71 52.
В МИД также функционирует круглосуточная «горячая линия»: +38 044 238 16 57.
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