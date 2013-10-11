МИД настоятельно не рекомендует ездить в Ирак

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, гражданам Украины, которые уже находятся на территории Ирака, рекомендуется избегать путешествий по стране, а также проявлять повышенную осторожность и бдительность.

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В случае попадания в чрезвычайные ситуации гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Республике Ирак по телефону: +964 790 416 71 52.

В МИД также функционирует круглосуточная «горячая линия»: +38 044 238 16 57.