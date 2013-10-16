Двоих руководителей овощебазы в Бирюлёво задержали за пособничество нелегалам

Двоих руководителей овощебазы в Бирюлёво задержали, третий объявлен в розыск. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, в федеральный розыск объявлен Алиасхаб Гаджиев. Все трое подозреваются в организации нелегальной миграции, пишет Russia Today.

«Главным следственным управлением СК по Москве возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «Новые Черёмушки» и председателя правления данного ЗАО по факту организации незаконной миграции», - цитирует Маркина ИТАР-ТАСС.

По данным следствия, генеральный директор закрытого акционерного общества Алиасхаб Гаджиев, председатель правления фирмы Магомед Чурилов и другие лица на участках, арендованных «Новыми Черёмушками», обеспечили работой лиц, незаконно находящихся на территории России.

Отметим, что следователи продолжают работать на территории Покровской плодоовощной базы в районе Бирюлёво-Западное. По данным СК, проводятся масштабные следственные действия, в ходе которых устанавливаются новые факты нарушений миграционного законодательства, выявляются лица, которым там незаконно предоставили работу.

«Также в ходе обысков обнаружено большое количество продукции без соответствующей документации на неё», - сообщил Владимир Маркин.

На данный момент Магомед Чурилов задержан. Также был задержан Виктор Котелевский — генеральный директор агентства, осуществлявшего охрану овощной базы.

«Могу сказать, что руководство базы практически самоустранилось и никакого содействия следствию не оказывает, но это ни в коем случае не скажется на эффективности и объективности следственных действий, которые сейчас активно проводятся на этой овощебазе», - подчеркнул Владимир Маркин.

Напомним, что 13 октября жители Бирюлёво пытались штурмом взять местную овощебазу. Поводом для беспорядков стало убийство 25-летнего местного жителя. Его зарезал приезжий у подъезда многоэтажного дома. Подозреваемый уже задержан. Народный сход закончился погромом торгового центра и овощебазы, где, предположительно, мог скрываться убийца, а также дракой с бойцами подразделения ОМОН. Свыше 300 участников волнений были задержаны. В ходе беспорядков травмы получили 23 человека, среди них восемь сотрудников полиции. Руководство города взяло расследование под личный контроль. Сотрудники спецподразделений провели рейд по овощебазе, задержав 1,2 тыс. нелегалов.