СМИ: На Филиппинах произошло мощное землетрясение, погибло 20 человек (фото)

По меньшей мере 20 человек погибли и более 60 получили ранения в результате серии подземных толчков, которые произошли утром во вторник в центральной части Филиппин, сообщают национальные СМИ со ссылками на данные управления гражданской обороны и результаты собственных подсчетов, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о гибели десяти человек в результате обрушения рыбного рынка в порту второго по численности населения филиппинского города Себу на одноименном острове. По некоторым данным, многие получили ранения из-за давки, когда после землетрясения в целом ряде мест люди в панике бросились наружу из закрытых помещений.

Первый толчок магнитудой 7,2 произошел в 08.12 по местному времени (04.12 мск). Эпицентр землетрясения находился в двух километрах к югу от города Кармен в провинции Бохоль, очаг залегал на глубине 33 километра. "Мы зарегистрировали (вскоре после этого) не менее двух десятков афтершоков", - заявил директор Филиппинского института вулканологии и сейсмологии (ФИВС) Ренато Солидум. По его мнению, они могут продолжаться, однако постепенно пойдут на убыль. Угрозы цунами нет.

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Однако подлинный размах бедствия еще не ясен: землетрясение нарушило энергоснабжение и связь с большим количеством районов на трех соседних островах Себу, Бохоль и Негрос. "У нас большие проблемы со связью, и даже офис местного управления гражданской обороны (Себу) поврежден", - говорит его глава Нил Санчес.

Хотя аэропорт острова Бохоль уже возобновил свою работу, из-за полученных в результате землетрясения повреждений по-прежнему не работает второй по значению на Филиппинах международный аэропорт Себу. По заявлениям властей, "тяжелые повреждения"получил и морской порт острова Бохоль, который остается закрытым.