Сенат США может продлить возможность госзаимствований до февраля

Как сообщает издание Hill со ссылкой на помощников законодателей, сделка, которую обсуждают в понедельник лидеры демократов и республиканцев в сенате Гарри Рид и Митч Макконнелл, также предусматривает возобновление финансирования госучреждений с настоящего времени до 15 января, пишет РИА Новости.

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Кроме того, предлагается создать бюджетную комиссию из членов Сената и Палаты представителей, чтобы определиться, какие действия предпринять вместо автоматического сокращения расходов бюджета, против которого выступает Белый дом.

Федеральные органы власти в США частично закрыты с 1 октября из-за отсутствия бюджета, а с 17 октября стране теоретически грозит дефолт из-за отсутствия санкции конгресса на новые заимствования.

На понедельник были запланированы переговоры президента США Барака Обамы с лидерами Конгресса, однако встреча отложена.