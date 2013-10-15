РПЦ хочет штрафовать работодателей, нанимающих на работу нелегалов

"Конфликт такого рода далеко не первый, и то, что такие конфликты повторяются, говорит о необходимости принципиального изменения подхода к теневой экономике", — заявил РИА Новости Чаплин.

Вместе с тем он считает, что категорически неправы те, кто нападал на сотрудников полиции.

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"Жители Москвы должны действовать мирно, добиваясь не скандалов и погромов, а реальной перемены ситуации, и для этого нужно быть союзниками власти, а не ее противниками. А вот менять, на мой взгляд, нужно очень много, в частности, менять многие законы и административные правила", — убежден священник. Он привел в пример опыт Германии и Швейцарии, где ситуация с мигрантами взята под контроль.

"Почему бы и у нас не предпринять по крайней мере трех мер? Первое — право на работу оставить исключительно за людьми, которые имеют регистрацию в этом регионе — в первую очередь, в Москве и Подмосковье. Второе — регистрацию давать только тем, кто имеет здесь полноценное жилье на праве собственности или долгосрочной аренды. Третье, и самое важное — ввести штрафы в десятки миллионов рублей за предоставление работы без трудового договора, особенно нелегальным мигрантам", — заявил представитель РПЦ.

Он считает, что предприниматели должны понимать, что принятие на работу нелегала будет грозить такими штрафами, что "два-три подобных случая кончатся полным разорением этого бизнеса".

Напомним, в ночь с 10 на 11 октября в Бирюлево был убит 25-летний Егор Щербаков. Молодой человек подрался с неким мужчиной, который оскорблял его девушку. В результате, Щербаков получил смертельное ножевое ранение. Убийца, который, по словам девушки Щербакова, является приезжим с Кавказа, скрылся.

12 октября местные жители провели стихийный митинг с требованием наказать убийцу, ужесточить миграционное законодательство, а также закрыть местную плодоовощную базу, которая считается районным оплотом нелегальных мигрантов.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство" по факту нарушения общественного порядка в Бирюлево. По данным правоохранителей, из гражданских лиц в результате беспорядков никто не пострадал, получили травмы шесть сотрудников полиции, двое из которых госпитализированы.

По личному распоряжению министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева в Москве был введен план "Вулкан", подразумевающий мобилизацию всего личного состава столичной полиции. После урегулирования ситуации план "Вулкан" был отменен.

По данным источника в правоохранительных органах, в убийстве Егора Щербакова подозревается торговец шаурмой.

В полиции отметили, что в настоящее время устанавливаются анкетные данные преступника, для того чтобы официально объявить его в розыск.