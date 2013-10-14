Банки в сентябре выдали рекордный объем кредитов - эксперт

Как отмечается в отчете «Альфа-Банка» в системе TRDATA, сентябрь 2013 года был отмечен резким увеличением портфеля кредитов банковской системы юридическим лицам.

«По данным Нацбанка, за месяц кредитный портфель по юрлицам увеличился на 12,9 млрд грн (2%), что является самым мощным скачком кредитования за месяц с сентября 2011 года», - говорится в отчете.

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По оценкам банка, динамика портфеля кредитов юрлицам в годовом выражении ускорилась до 7% с 2-3% в начале 2013 года, и практически весь рост происходил благодаря кредитам в национальной валюте. В то же время эксперты не оценивают данное событие как полноценное восстановление кредитных процессов в банковской системе.

«По нашим оценкам, свыше половины прироста кредитного портфеля по юрлицам в Украине в сентябре обеспечили четыре банка, причем два из них относятся к группам ІІІ-IV по классификации НБУ (средние и небольшие банки по объему активов)», - сказано в отчете.

Как сообщал УНИАН, общий объем остатков по кредитам украинских банков в сентябре увеличился на 13,4 млрд грн, или на 1,6% (с начала года - на 6,1%), - до 859,1 млрд грн исключительно за счет прироста остатков в национальной валюте, которые в течение месяца выросли на 2,6% (с начала года - на 8,5%).

В то же время, остатки в иностранной валюте за месяц снизились на 0,2% (с начала года рост составил 2,2%). Остатки по кредитам, предоставленным юрлицам, выросли на 2,0% (с начала года - на 7,1%) - до 670,6 млрд грн, физлицам - на 0,3% (с начала года - на 3,0%) - до 188,5 млрд грн.