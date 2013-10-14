В Польше установили памятник советскому солдату, насилующему женщину

В польском Гданьске ночью был установлен памятник, изображающий насилие советского солдата над женщиной, сообщает ТСН.

Автором работы выступил молодой студент Ежи Богдан Шумчик. Он ночью доставил свою скульптуру к аллее Победы и установил ее рядом с советским танком. Однако, когда памятник увидели полицейские, его немедленно убрали. Для этого привезли кран и грузовик.

Как выяснилось, монумент установлен незаконно. Против студента, который учится в местном университете, открыли уголовное дело. "Это 26-летний студент одного из гданьских университетов. Он стоял на небольшом расстоянии от памятника и смотрел, что происходит. Полиция допросила мужчину. Ему еще никто не предъявил обвинений" , - сообщили в местной полиции.

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Дело было передано в прокуратуру, потому прокурор определяться по классификации преступления. В свою очередь, Ежи Богдан Шумчик сказал, что ему помогал его товарищ. Памятник был специально установлен у советского танка Т-34. "Моя работа также относится к истории Советской Армии", - отметил он.