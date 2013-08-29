СМИ: В КНДР из пулеметов расстреляли два ансамбля популярных артистов

По данным южнокорейской газеты «Чосун Ильбо», на которую ссылается Lenta.ru, участников двух музыкальных коллективов, исполняющих популярные и патриотические песни, уличили в том, что они снимались в любительских фильмах сомнительного содержания, а потом занимались нелегальным распространением записей. Видеопродукция соответствующего содержания, в частности, всплыла на китайском черном рынке.

Одной из расстрелянных оказалась певица Хен Сон Вол (Hyon Song-wol). Ее называют бывшей подругой северокорейского лидера, с которой Ким Чен Ын разорвал отношения около десяти лет назад по настоянию тогдашнего президента страны, его отца Ким Чен Ира.

Как пишет газета, на публичной казни присутствовали коллеги осужденных, а также их члены семей. После приведения приговора в исполнение родственники казненных были направлены в трудовые лагеря, а оба ансамбля — расформированы.

Северокорейские власти пока никак не отреагировали на информацию о казни, распространенную южнокорейскими СМИ.