Ведомство Онищенко закрыло скандальную овощебазу в подмосковном Бирюлево

"Овощную базу в Бирюлево закрыли в связи с жалобами граждан", — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что овощебаза в понедельник закрыта на санитарный день, об этом свидетельствует объявление на ее воротах.

В ночь на четверг в Западном Бирюлево, районе на юге Москвы, неизвестный зарезал молодого человека по имени Егор Щербаков на глазах у его девушки, после чего скрылся.

Жители района в воскресенье собрались, чтобы потребовать скорейшего расследования убийства. В частности, люди пытались штурмовать овощебазу, где работали мигранты, в том 22 нелегальных работника были выдворена из России две недели назад. В итоге "народный сход" перерос в беспорядки, по итогам которых были задержаны почти 400 человек.