Ведомство Онищенко закрыло скандальную овощебазу в подмосковном Бирюлево
Роспотребнадзор закрыл овощную базу в столичном районе Западное Бирюлево в связи с жалобами местных жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Овощную базу в Бирюлево закрыли в связи с жалобами граждан", — сказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что овощебаза в понедельник закрыта на санитарный день, об этом свидетельствует объявление на ее воротах.
В ночь на четверг в Западном Бирюлево, районе на юге Москвы, неизвестный зарезал молодого человека по имени Егор Щербаков на глазах у его девушки, после чего скрылся.
Жители района в воскресенье собрались, чтобы потребовать скорейшего расследования убийства. В частности, люди пытались штурмовать овощебазу, где работали мигранты, в том 22 нелегальных работника были выдворена из России две недели назад. В итоге "народный сход" перерос в беспорядки, по итогам которых были задержаны почти 400 человек.