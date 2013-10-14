В России утонул автомобиль с украинцами (фото)
08:44, 14 октября 2013Мир
3682 0
Трое граждан Украины погибли в результате ДТП на территории Тверской области (РФ).
Утонувший автомобиль / Фото: МЧС России
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, 12 октября автомобиль, в котором находились 5 украинцев, съехал в озеро и затонул.
«В результате инцидента трое граждан Украины утонули, двум удалось спастись. Состояние здоровья спасенных удовлетворительно, угрозы их жизни нет», - отметили в пресс-службе.
По теме: В Десне утонул автомобиль, в котором было шесть пассажиров
По сообщению Посольства Украины в Российской Федерации, тела погибших подняты на поверхность. Причина и обстоятельства инцидента выясняются полицией.
Дело находится на контроле Посольства Украины в РФ и Департаменте консульской службы МИД Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter