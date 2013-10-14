В России утонул автомобиль с украинцами (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, 12 октября автомобиль, в котором находились 5 украинцев, съехал в озеро и затонул.

«В результате инцидента трое граждан Украины утонули, двум удалось спастись. Состояние здоровья спасенных удовлетворительно, угрозы их жизни нет», - отметили в пресс-службе.

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По сообщению Посольства Украины в Российской Федерации, тела погибших подняты на поверхность. Причина и обстоятельства инцидента выясняются полицией.

Дело находится на контроле Посольства Украины в РФ и Департаменте консульской службы МИД Украины.