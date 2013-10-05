В Десне утонул автомобиль, в котором было шесть пассажиров
13:02, 05 октября 2013Общество
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Сегодня ночью при неизвестных обстоятельствах в Десне возле с. Свердловка Коропского района Черниговской области утонул автомобиль ВАЗ-2107
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, около 5.15, по предварительной информации, было установлено, что в автомобиле находились шестеро жителей с. Студинка Новгород-Сиверского района, из них двое пассажиров (мужчина и женщина) спаслись.
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Для проведения работ по обследованию дна Десны привлечены сотрудники Сосницкой спасательной станции. На месте происшествия работает мобильно-оперативная группа Управления ГСЧС в Черниговской области и работники милиции.
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