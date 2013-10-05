В Десне утонул автомобиль, в котором было шесть пассажиров

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, около 5.15, по предварительной информации, было установлено, что в автомобиле находились шестеро жителей с. Студинка Новгород-Сиверского района, из них двое пассажиров (мужчина и женщина) спаслись.

По теме: «Лада» с обрыва упала в Десну: три человека погибли

Для проведения работ по обследованию дна Десны привлечены сотрудники Сосницкой спасательной станции. На месте происшествия работает мобильно-оперативная группа Управления ГСЧС в Черниговской области и работники милиции.