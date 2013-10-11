Совбез ООН отказался от резолюции по сирийскому химоружию

Как передает Associated Press, дипломаты международной организации сообщили, что Совбез ООН согласился с планом генерального секретаря организации Пан Ги Муна по уничтожению сирийского химического оружия. Посол Франции при ООН Жерар Аро и представитель России Виталий Чуркин рассказали, что после закрытых консультаций 15 членов решили не принимать резолюцию, а санкционировать план Пан Ги Муна, изложенный в письме, пишет РБК.

11-страничное послание генсека ООН стало ответом на принятое в прошлом месяце решение Совбеза о том, что сирийское химическое оружие должно быть передано под международный контроль с последующим уничтожением.

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Пан Ги Мун предложил создать совместную миссию ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в составе около 100 экспертов, которые осуществляли бы контроль за ликвидацией сирийского химического оружия. Он отметил, что миссия должна располагать техническим обеспечением, связью и возможностью координации как с сирийским правительством, так и с повстанческими группировками, а ОЗХО должна проводить технические консультации, проверки и инспекции.

Работу по ликвидации химоружия планируется вести в три этапа и завершить к середине 2014г.

Международные инспекторы приступили к ликвидации химического оружия 6 октября. Компромисс между Сирией и западными державами, который предполагает уничтожение химического оружия под международным контролем, был найден в конце августа с.г. благодаря инициативе РФ.